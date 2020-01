Confira seu horóscopo para esta segunda-feira

O capricorniano positivo se caracteriza pela persistência e pela firmeza de opinião. Quando decide qual é a meta que norteará sua existência prosseguem até o fim, a despeito dos obstáculos que tenham que enfrentar. Entregam-se de corpo e alma ao trabalho, a ponto de se isolarem dos amigos e abandonarem todas as compensações de lazer e descanso.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhos em que precise de um bom administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os sagitarianos começam a semana no alerta e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Evite negociar, você pode sair perdendo. Cuidado para não contrair dívidas. No amor, controle as palavras para não magoar seu par afetivo.

Áries – Não abuse das condições financeiras e profissionais. Recupere suas energias, mas não esqueça que Vênus não o protege. No trabalho tudo vai devagar. Evite brigas com seu amor. C. 270 M. 6881

Touro – O Sol transita pela sua 10ª casa e deve aprender a pensar de maneira positiva. Veja o que é mais importante para mudar sua vida e dê o primeiro passo. Amor e paz. Saúde equilibrada. C. 148 M. 5937

Gêmeos – Bom período para sair da rotina. Em alta os negócios e início de novos empreendimentos. Fase feliz na sua vida, incluindo com seu amor. Saúde ótima. C. 807 M. 7092

Câncer – Clima ideal para pensar e realizar mudanças no trabalho. Busque apoio de parceiros ou superiores. Seja mais decidido. Com seu amor saia para passeios, aproveite o verão. C. 029 M. 3746

Leão – O trabalho traz algumas dores de cabeça que serão resolvidas com sua capacidade. Mercúrio, esta no seu signo oposto o que facilita a comunicação. Seu amor anda distante. C. 953 M. 2418

Virgem – O Sol esta na sua 5ª casa astral, o que promete tranquilidade com a família e seu amor. Chances para os solitários. Trabalho com boas surpresas. Sua vida esta em ritmo mais acelerado. C. 315 M. 8150

Libra – Período para começar projeto de negócios, organize algo por conta própria. Seu amor esta mais apaixonado. Abuse mais da sua criatividade. Pode tentar em jogos, sorteios e loteria. C. 791 M. 4360

Escorpião – Livre do alerta, terá um bom dia. O Sol transita na sua 4ª casa, que indica mais envolvimento com a família. Chances de negociação com imóvel. Amor em clima de sedução. C. 435 M. 0689

Sagitário – Dia de alerta, não abuse das suas forças, descanse e cuide da alimentação. Equilibre seu organismo e tome muita água. Evite os ciúmes, nada de discussão. Desfavorável para início de trabalhos. C. 564 M. 9132

Capricórnio – Hoje o Sol passa a transitar na sua 2ª casa, é a fase dos bons negócios, entrada de dinheiro e disposição para novos trabalhos. Na relação a dois você ganha muito amor e compreensão. C. 642 M. 1525

Aquário – O Sol passa a transitar no seu signo trazendo muita luz. Sintonia perfeita com a família e seu amor. Realização nos assuntos profissionais. Mais criativo novas chances podem surgir. C. 286 M. 6974

Peixes – A partir de hoje o Sol influencia sua 12ª casa, serão 30 dias mais exigentes. Mas, a presença de Vênus suaviza as questões mais difíceis. Aceite apoio da família. A saúde deve ser monitorada. C. 179 M. 5203