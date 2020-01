Incêndio no Hospital de Olhos em Curitiba mobiliza equipes dos Bombeiros

Um susto para pacientes e funcionários do Hospital de Olhos do Paraná, no Batel, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (20). Um princípio de incêndio provocou a evacuação às pressas do prédio localizado na Rua Coronel Dulcídio. O Corpo de Bombeiros chegou rápido e controlou o a fumaça e o fogo. Quatro pessoas precisaram de atendimento médico e apenas um homem foi encaminhado ao hospital em função da inalação de fumaça. O prédio chegou a ser evacuado.

De acordo com o tenente Hanauer, do Corpo de Bombeiros, o fogo começou em um equipamento médico dentro de um consultório no 3º andar. “Tudo indica que foi um superaquecimento num dos equipamentos médicos dentro de um consultório no 3º andar, mas não podemos ainda afirmar com certeza. Pode ter sido uma variação de carga na rede elétrica. O foco do princípio de incêndio ficou confinado no consultório e não foi necessária grande quantidade de água para eliminar o fogo”, afirmou o tenente.

De acordo com relato de pacientes ouvidos pela Banda B, o fogo teria começado no 3º andar em um aparelho de ar condicionado. A fumaça fez com que todos saíssem correndo do prédio.

“Foi bem desesperador, um alvoroço. Todo mundo saindo desesperado, um tropeçando no outro, mas graças a Deus ninguém se machucou. Foi a segunda vez que vim aqui e não conhecia direito as saídas, mas o bombeiro chegou rápido e controlou tudo”, disse a paciente Ane Elise Mendonça.

As consultas foram canceladas nesta manhã. O prédio foi evacuado no momento do princípio de incêndio, por volta das 9h30, mas foi liberado o acesso cerca de duas horas depois. Apenas o 3º andar segue interditado.

O trânsito foi bloqueado na quadra da Rua Coronel Dulcídio entre a Rua Carlos de Carvalho e a Rua Vicente Machado.

Com informações, Banda B