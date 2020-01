Deborah Secco encontra Bruna Surfistinha da vida real e protesta

Deborah Secco, atriz que viveu Bruna Surfistinha no cinema, encontrou a inspiradora do filme, Raquel Pacheco, na noite desse sábado (19/01/2020). As duas prestigiaram o Festival Verão Sem Censura, promovido pela Prefeitura de São Paulo.

O evento, realizado entre 17 e 31 de janeiro, teve exibição do longa-metragem, seguido por um debate mediado pela estrela da Rede Globo e a ex-garota de programa.

A obra entrou para a programação do festival por ter sido, em julho do ano passado, criticada por Jair Bolsonaro. À época, o presidente (sem partido) afirmou que não podia “admitir que, com dinheiro público, se façam filmes como o da Bruna Surfistinha”.

Para a ocasião, Deborah usou um vestido branco, com a mensagem: “A arte resiste”.