Grávida, Rafaella tenta reatar com Gabigol, diz colunista

Ao que tudo indica Rafaella Santos está mesmo esperando um bebê de Gabriel Barbosa. Segundo informações de Fábia Oliveira, colunista do O Dia, a irmã de Neymar carrega na barriga o primeiro filho de Gabigol.

Segundo a jornalista, amigos do ex-craque do Flamengo afirmaram que Rafaella quer reatar o namoro. Mas Gabigol não. O jogador terminou o relacionamento com ela pouco antes da virada do ano.

A irmã de Neymar teria procurado o ex-namorado para uma reconciliação, afirmando prezar pelo bem-estar da gestação. Mas Gabigol não aceitou. Afirmou que arcará com todas as responsabilidades como pai, mas, por enquanto, eles não voltariam a namorar.

Rafaella foi clicada pela primeira vez neste final de semana com uma barriguinha saliente. Além disso, a influencer publicou um 'story' no Instagram com um bebê e escreveu: “Não vejo a hora”.





Fábia Oliveira procurou a assessoria de imprensa de Neymar, que não confirmou e nem negou a gravidez. “Caso tenha algo, a Rafaella se pronunciará de forma espontânea, como sempre fez”, diz a nota.



Por: Metrópoles.