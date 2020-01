Museu Paranaense lança edital para ocupação do espaço Vitrine

O Museu Paranaense (Mupa) lança nesta segunda-feira (20) o edital para recebimento e seleção de propostas de exposições destinadas ao espaço “Vitrine”, local expositivo que fica em um ambiente de passagem dentro do museu, que se assemelha a uma grande vitrine.

Essas propostas devem estar relacionadas ao tema “Sinal dos Tempos”, que norteia o conteúdo programático do Museu para 2020. As inscrições serão feitas online no prazo de 20 de janeiro a 1º de março de 2020. Confira o edital completo em www.museuparanaense.pr.gov.br

“A ocupação desse espaço representa o interesse do museu, tradicionalmente voltado às áreas de antropologia, arqueologia e história, em ampliar sua atuação de forma interdisciplinar para áreas de arquitetura, design e arte e em estabelecer possíveis inter-relações simbólicas entre o seu acervo e as exposições selecionadas, prestigiando assim a coexistência de diferentes formas de expressão cultural”, explica a diretora Gabriela Bettega.

As propostas podem ser das mais diversas linguagens contemporâneas, nas áreas de artes visuais (desenho, pintura, escultura, colagem, pintura, instalação, fotografia, gravura, entre outras, bem como a criação ou reprodução mediante o uso de multimeios, meios eletrônicos, mecânicos, cibernéticos ou artesanais de realização), design e arquitetura.

O tema proposto pela campanha de comunicação “Sinal dos Tempos” deve estar presente nas propostas expositivas de forma poética, estética, simbólica ou conceitual. Para compreender melhor o tema da campanha lançada em 2019, o proponente deve acessar ao texto disponível no link bit.ly/novaidentidadeMUPA

QUEM PODE PARTICIPAR – Podem se inscrever proponentes pessoas físicas individuais ou em grupo, inclusive curadores, colecionadores, produtores e pesquisadores, maiores de 18 anos, bem como pessoas jurídicas, brasileiras ou estrangeiras residentes no país.

Cada candidato pode inscrever somente uma proposta. Em caso de envio de mais de um projeto, será considerado apenas a última proposta inscrita.

SELEÇÃO – A Comissão Julgadora será formada por três membros do Museu e três representantes da sociedade civil, que detenham notório saber artístico, convidados pela instituição. As propostas serão avaliadas com base nos seguintes critérios: contemporaneidade e relevância; adequação ao Espaço Vitrine; relação com as áreas de atuação do Museu Paranaense e com a proposição “Sinal dos Tempos”; viabilidade técnica e de produção; e clareza e coerência da proposta. O resultado da seleção será divulgado no site do museu e nas suas redes sociais a partir de 6 de abril de 2020.

EXPOSIÇÕES – As propostas selecionadas serão expostas a partir de maio de 2020 e terão duração de no mínimo sessenta e no máximo noventa dias. Se for de interesse do artista e do museu, o período expositivo pode ser ampliado. O cronograma de agendamento para cada uma das propostas selecionadas será elaborado pelo Museu.

SERVIÇO: Edital de seleção de propostas expositivas para o Espaço Vitrine do Museu Paranaense.

Prazo de inscrições: 20 de janeiro a 1º de março de 2020.

Edital completo: www.museuparanaense.pr.gov.br

Inscrições: bit.ly/editalmupa2020

Texto de apoio: bit.ly/novaidentidadeMUPA

Museu Paranaense - Rua Kellers, 289, São Francisco – Curitiba/PR.

Visitação de terça a sexta-feira, das 9h às 17h30. Sábado, domingo e feriado, das 10h às 16h.

(41) 3304-3300 - www.museuparanaense.pr.gov.br

