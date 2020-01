Universidades promovem ações de desenvolvimento sustentável

Universidades estaduais paranaenses estarão a partir desta segunda-feira (20) à frente de uma série de ações de extensão em comunidades isoladas e carentes do Oeste do Estado. As atividades que seguem até o dia 30 têm foco no desenvolvimento sustentável e integram a programação da Operação Yaguaru do Projeto Rondon, oficialmente na sexta-feira (17), na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Coordenado pelo Ministério da Defesa, com o apoio de outros ministérios, o Projeto Rondon é uma ação do Governo Federal e ocorre em parceria com governos estaduais e municipais e instituições de ensino superior (IES).

A Operação Yaguaru contempla atividades nas áreas de Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Comunicação, Trabalho, Tecnologia e Produção. “A ideia é contribuir para a sustentabilidade, promovendo ferramentas de cidadania, com a participação ativa de estudantes e professores universitários”, explica o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona.

Para o coordenador-geral do Projeto Rondon, vice-almirante Luiz Octávio Barros Coutinho, a atuação dos rondonistas proporciona soluções criativas e inovadoras para situações adversas da população. “Muitas vezes, ante uma barreira, outro modo de ver o problema pode trazer múltiplas soluções, transformando as realidades locais”, destaca o representante do Ministério da Defesa.

A seleção dos municípios contemplados pelo Projeto Rondon se baseou em fatores como Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), abaixo de 0,7; quantidade de habitantes (inferior a 30 mil); e distância de um centro regional do Estado (menos de 300 quilômetros das localidades que vão receber os rondonistas).

Na avaliação do comandante José Antônio Gomes da Silva, coordenador regional da ação governamental, as cidades do Oeste paranaense enfrentam desafios sociais, ainda que sejam desenvolvidas em relação a outras regiões do Brasil. “Viemos somar esforços junto às lideranças comunitárias e à população local para trazer benefícios permanentes às comunidades assistidas”, complementa o tenente Denilson da Costa, coordenador adjunto do Projeto Rondon.

A Operação Yaguaru conta com o apoio da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro, por meio do 33° Batalhão de Infantaria Mecanizado e do 15° Batalhão Logístico. A organização militar centraliza o apoio logístico aos estudantes e professores e fornece a segurança necessária para as atividades nos diversos municípios. Nesta edição, são mais de 230 rondonistas distribuídos em equipes de no máximo dez pessoas – oito estudantes e dois professores.

UNIVERSIDADES ESTADUAIS - A Unioeste vai atuar com três equipes, promovendo cerca de 50 oficinas para a população e agentes públicos dos municípios de Braganey, Jesuítas e Tupãssi. “As atividades propostas focam a formação de multiplicadores para que as ações tenham caráter contínuo e permanente”, salienta o professor Marcos Freitas de Moraes, coordenador do Projeto Rondon na Unioeste. Algumas das oficinas ministradas vão abordar temas como humanização no atendimento de pacientes, cultivo e utilização de plantas medicinais, além de atividades culturais, como oficina de forró.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) organizou quatro equipes de rondonistas que vão atuar nos municípios de Braganey, Céu Azul, Diamante do Oeste e São Pedro do Iguaçu. “O intuito é propor ações de enfrentamento de alguns problemas identificados, seguindo como base a Agenda 2030, que visa criar um modelo global para acabar com a pobreza e promover a prosperidade e o bem-estar de todos”, disse o coordenador das ações pela UEPG, Silvio Luiz Rutz da Silva.

Segundo Rui Gonçalves Marques Elias, coordenador da Operação Yaguaru na Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), temas como preservação ambiental, práticas renováveis, coleta seletiva e reciclagem, agroecologia, produção agropecuária, manejo de animais e prevenção de acidentes com agrotóxicos serão trabalhados de forma intensa nesta edição do Projeto Rondon, no Paraná. Ele ressalta que esse conteúdo está sendo preparado pelas duas equipes da Uenp, que vão atuar nas cidades de Tupãssi e Vera Cruz do Oeste.

“Empreendedorismo, cooperativismo, associativismo, incentivo ao turismo e capacitação em artesanatos e culinária são outras temáticas preparadas pelos nossos rondonistas”, acrescenta Elias.

Nas comunidades também haverá oficinas de produção de geleias; capacitação para cuidadores de idosos; atualização em saúde bucal para os profissionais de saúde; capacitação para conselheiros tutelares; e primeiros socorros; entre outros.

Na cidade de Lindoeste, a equipe de rondonistas da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) vai promover oficinas e cursos para estudantes e professores da rede pública de ensino e servidores. As ações incluem cursos de metodologias ativas para professores, formação de agentes comunitários de saúde e de redação, oficinas de brinquedos recicláveis e com conselheiros municipais de educação e saúde.

O grupo também planeja revitalizar o espaço infantil da Biblioteca Cidadã Luiz Segundo Valmini, proporcionando um ambiente mais favorável ao aprendizado dos públicos atendidos. “O objetivo é deixar essa obra como legado do Projeto Rondon para a comunidade local, oportunizando acesso à cultura, ao lazer e aos estudos”, destacou o professor Valdemir Antoneli, coordenador do Projeto Rondon na Unicentro.

PROJETO RONDON - Coordenado pelo Ministério da Defesa, com o apoio de outros ministérios, a ação do Governo Federal é realizada em parceria com governos estaduais e municipais e instituições de ensino superior (IES). Orientado pelos princípios da democracia, da responsabilidade social e da defesa dos interesses nacionais, o Projeto Rondon tem dois grandes objetivos: a formação do jovem universitário como cidadão e o desenvolvimento sustentável em comunidades carentes.

Em julho de 1967 aconteceu a Operação Piloto ou Operação Zero, no Rio de Janeiro. Em 1989, as atividades do projeto foram enecerradas. O retorno ocorreu em janeiro de 2005, no Amazonas.

Neste ano, pela primeira vez, as operações se baseiam em documento assinado em 2015, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), intitulado “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, que abrange as dimensões econômica, social e ambiental.

MUNICÍPIOS – Confira as atividades previstas pelas universidades estaduais paranaenses para a Operação Yaguaru do Projeto Rondon, no período de 20 a 30 de janeiro.