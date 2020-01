Um carro caiu dentro da Represa Passaúna, após capotar na tarde de ontem (19). O acidente de trânsito aconteceu no limite dos municípios de Campo Largo e Curitiba.

Segundo testemunhas, o motorista conseguiu sair do carro pela janela e nadou até o barranco. Ele foi socorrido pelo Siate e encaminhado ao Hospital Evangélico. As causas do acidente estão sendo investigadas.