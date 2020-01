Com gol no apagar das luzes, Coxa vence o FC Cascavel de virada no Couto Pereira

Foi na raça, mas o Coritiba conseguiu começar a temporada 2020 com o pé direito. Jogando no Couto Pereira no final da tarde deste domingo (19 de janeiro), a equipe comandada pelo técnico Eduardo Barroca, que fez sua estreia pelo clube, venceu por 2 a 1, de virada, o FC Cascavel. Paulo Baya fez o gol para os visitantes aos três minutos da etapa inicial, enquanto Guilherme Parede e Robson garantiram a virada para o Coxa no segundo tempo, aos 15 e aos 48 minutos.

Dos oito reforços já confirmados pelo time do Alto da Glória para 2020, três começaram jogando a partida no Couto Pereira: o lateral-direito Lucas Ramon, o volante Natan Silva e o meia/ponta Gabriel. No gol, a opção do técnico Eduardo Barroca foi pela manutenção de Alex Muralha, titular na campanha da última Série B, em detrimento do experiente Wilson, que retorna ao clube do Alto da Glória após um breve período emprestado ao Atlético-MG.

Por outro lado, Nathan Ribeiro (fratura no tornozelo esquerdo) e o meia Giovanni (lesão no tendão direito) seguem no Departamento Médico. O zagueiro Rhodolfo e o volante Renê Júnior, contratados junto ao Flamengo e ao Corinthians, respectivamente, ainda não estão em condições físicas para jogar.

O jogo

O primeiro gol saiu logo no início da partida e contou com o brilho de um garoto da base. Mas da base do FC Cascavel. Aos 3 minutos, o meia-atacante Paulo Baya recebeu pela esquerda, ajeitou para o meio e bateu colocado. A bola desviou na zaga do Coxa no meio do caminho e acabou encobrindo o goleiro Alex Muralha.

Na sequência, o que se viu foi o Coritiba ficando mais tempo com a posse de bola, mas criando poucas jogadas, levando muito pouco perigo. A melhor chance do time curitibano veio aos 30 minutos, em boa jogada de Rafinha desperdiçada por Igor Jesus.

O Cascavel, por outro lado, explorava bem os contra-ataques e a ousadia de Paulo Baya. O segundo gol quase veio aos 28 minutos, em falha de Alex Muralha que terminou com Afonso mandando a bola na trave. Depois, aos 32 e aos 37, o jovem meia-atacante da equipe aurinegra voltou a ameaçar a meta alviverde.

No segundo tempo, Coxa adiantou as linhas de marcação e passou a jogar num 4-1-4-1, praticamente com uma linha de quatro meias (Rafinha, Thiago Lopes, Gabriel e Guilherme Parede) pressionando a saída de bola. A estratégia deu certo e, aos 15 minutos, Gabriel deu lindo passe para Parede usar a velocidade para escapar dos marcadores, passar pelo goleiro e só empurrar pro gol: 1 a 1.

Na sequência, aos 16, Eduardo Barroca mexeu no time, com Matheus Galdezani e Robson nos lugares de Thiago Lopes e Guilherme Parede. A última substituição veio aos 38, com o volante Natan Silva saindo para a entrada do meia-atacante Wellissol. No Cascavel, Marcelo Caranhato colocou Magno no lugar de Paulo Boya, também aos 14, e aos 28 botou Lucas Tocantins na vaga de Henrique.

O Coxa manteve a pressão sob o rival e criou boas chances de gol. Mas a virada só veio nos acréscimos, aos 48 minutos, com Robson aproveitando o rebote após chute de Wellissol em uma bela jogada criada por Rafinha.

CORITIBA 2 x 1 FC CASCAVEL

Coritiba: Alex Muralha; Lucas Ramon, Sabino, Rafael Lima e William Matheus; Natan Silva (Wellissol), Thiago Lopes (Matheus Galdezani), Rafinha, Gabriel e Guilherme Parede (Robson); Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca

FC Cascavel: Raul; Libano, Willian, Marcel e Afonso; Duda, Oberdan e Adenílson; Paulo Baya (Magno), Henrique (Lucas Tocantins) e Paulo Sérgio. Técnico: Marcelo Caranhato

Gols: Paulo Baya (3-1º), Guilherme Parede (15-2º) e Robson (48-2º)

Cartões amarelos: Oberdan, Paulo Sérgio, Willian (FCC); Igor Jesus (CFC)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Público: 9.772 pagantes (10.295 total)

Renda: R$ 225.308,00

Local: Couto Pereira, em Curitiba, domingo, às 18 horas

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Gol do FC Cascavel! Paulo Baya recebe na esquerda, ajeita para o meio e chuta de longe, bem colocado. A bola desvia na zaga e encobre o goleiro Alex Muralha.

24 – Marcel dá um passe errado perto da área e entrega para Lucas Ramon. O lateral cruza rasteiro para dentro da área e Guilherme Parede se estica todo, mas chega atrasado e não consegue desviar.

28 – Cobrança de escanteio de Adenílson, Alex Muralha ‘caça borboleta’ e Afonso cabeceia. A trave salva o Coritiba!

30 – Rafinha domina dentro da área, gira e toca para Igor Jesus chegar finalizando de trás. O atacante bate de primeira, pega mal na bola e manda para fora.

32 – Paulo Baya recebe na esquerda, corta para o meio na entrada da área e chuta colocado. Ao lado do gol, com perigo.

37 - Cobrança de falta lateral, perto da área. Paulo Baya surpreende na batida, manda direto para o gol e Alex Muralha se estica para espalmar.

Segundo tempo

3 – Cruzamento da direita para Guilherme Parede. Ele consegue o cabeceio, mas pega muito embaixo da bola e manda por cima do gol.

15 – Gol do Coritiba! Bola enfiada de Gabriel para Guilherme Parede. O atacante dispara no meio de dois zagueiros, invade a área, dribla o goleiro Raul e empurra para o gol.

19 – Coxa tenta entrar na área trocando passes. Igor Jesus ‘tabela’ com o zagueiro Marcel e, no que a bola volta, chuta forte de fora da área. Ao lado, com perigo.

27 – Rafinha recebe na direita, ajeita e chuta forte de longe. A bola passa perto do gol.

30 – Cobrança de falta de Paulo Sérgio, da entrada da área. Ele manda direto para o gol e Muralha espalma.

31 – Depois da cobrança de escanteio, a zaga do Cascavel afasta e a sobra fica com Galdezani na entrada da área. Ele domina e chuta colocado, muito perto do gol.

40 – Gabriel escapa do marcador pela direita, avança até perto da linha de fundo e rola para trás. Robson aparece livre na marca da cal para chutar e manda para fora.

43 - Paulo Sérgio fica com a bola na intermediária, vê Sabino recuar e manda uma bomba. Alex Muralha espalma.

48 - Gol do Coritiba! Rafinha puxada a jogada pelo meio e, perto da área, toca para passagem de Wellissol pelo lado. O atacante invade a área e chuta. Raul defende e no rebote Robson aparece para conferir.

