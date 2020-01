Pane atinge WhatsApp e usuários não conseguem enviar fotos, vídeos e áudio

Uma pane no WhatsApp na manhã deste domingo ()19) está impedido que usuários consigam enviar fotos, vídeos, figurinhas e áudio pelo aplicativo.

Quando o usuário tenta enviar algum arquivo, o WhatsApp exibe o seguinte aviso: “Sua mensagem não foi enviada”. Ou “Não foi possível baixar a imagem. Tente novamente. Se o problema persistir, tente desligar o Wi-Fi ou a VPN, ou conecte-se a outra rede Wi-Fi”.

O problema ocorre tanto nos celulares Android quanto nos iOS, além do WhatsApp web. Para a maioria dos usuários, apenas mensagens de texto conseguem ser enviadas. Algumas poucas pessoas, contudo, afirmam que estão conseguindo enviar fotos.

Na página do DownDetector, especializado em detectar problemas e falhas no WhatsApp em tempo real, há milhares de reclamações sobre o ocorrido. No Twitter, usuários também estão reclamando.

O problema teria começado por volta das 8 horas (de Brasília). Alguns usuários afirmam que as coisas voltaram ao normal às 9h40. Outros ainda se queixavam de problemas no aplicativo depois desse horário.

O WhatsApp, que pertence ao Facebook, não deu explicações sobre o motivo da pane.