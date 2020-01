Paraná não sai do zero e empata com o Rio Branco na estreia

O Paraná Clube teve uma estreia apagada contra o Rio Branco, neste domingo (19), e apenas empatou por 0x0, no Estádio da Estradinha, em Paranaguá, em sua primeira partida no Campeonato Paranaense. O time da casa fez um primeiro tempo melhor e atacou o Paraná várias vezes, principalmente com o atacante Balotelli. Já o Paraná tentava pelas laterais, com os alas Rafael França e Juninho, mas errava muitos passes e tinha dificuldades na saída de jogo.

Na segunda etapa, o time de Allan Aal melhorou em campo, mas não conseguiu furar a meta do goleiro Dalton, do Rio Branco.

O jogo

Com uma Estradinha praticamente lotada, o Rio Branco começou pressionando o Paraná em seu campo de defesa, enquanto a equipe paranista abusava dos ‘chutões’ para realizar as transições entre as metades do campo.

Aos onze minutos, após cruzamento da esquerda, Balotelli tenta a cabeçada, mas Alisson segura firme. Dois minutos depois, o mesmo Balotelli rouba a bola no meio de campo e arrisca do meio da rua, exigindo grande defesa do goleiro Alisson, do Paraná.

Durante a primeira metade do primeiro tempo, o Rio Branco era mais perigoso em campo, mas ambas as equipes possuem dificuldade para sair para o jogo. O Tricolor responde aos vinte e três minutos. Após boa jogada paranista pela direita, o cruzamento rasteiro de Lucas França encontraria o centroavante Rafael Furtado, mas a zaga corta no último segundo e evita o gol do Tricolor.

O jogo era pouco atrativo, com muitos toques laterais e pouca atividade ofensiva. Aos trinta e três minutos, o lateral-esquerdo Juninho cruza na área e Rafael Furtado chuta em uma boa bicicleta, mas o juiz marca o impedimento.

Na segunda etapa, o Paraná Clube começou a ter mais a posse de bola e tentava chegar, principalmente nas jogadas pelas laterais do campo. Aos dezessete minutos, após boa jogada de Andrey pela direita, a bola sobra para Rafael Furtado na pequena área, mas o goleiro Dalton tira com o pé e evita o primeiro gol do Tricolor.

Aos dezessete minutos, resposta do Rio Branco. Após escanteio da direita cobrado por Filipe Santos, William cabeceia sozinho dentro da área e marca o gol, mas o auxiliar marca o impedimento.

O Rio Branco teve mais uma chance, aos trinta e quatro minutos. Após lançamento da direita, Balotelli cabeceia e quae abre o placar, mas a bola passa perto da trave esquerda do goleiro Alisson.

Banda B