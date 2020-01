Helicóptero do governo bate hélice em caminhão durante decolagem 

Na tarde deste sábado (18), um helicóptero Hárpia 1, mais conhecido como Estrelão, colidiu com um caminhão ao tentar decolar próximo a um posto de gasolina, no Estado de Rio Branco, no Acre.

Segundo informações preliminares apontam que a aeronave tentava decolar no exato momento em que o motorista do caminhão manobrava, pois durante a manobra o caminhão veio a colidir com uma das hélices da aeronave danificando o motor.

A parte traseira do caminhão também foi danificada pelo impacto. Não houve vítimas.