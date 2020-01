Polícia Civil previne desaparecimento de crianças no Litoral

A Polícia Civil trabalha intensamente para prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes nesta época do ano, no litoral do Paraná. Desde o início das ações preventivas até o momento, não houve nenhum registro de Boletim de Ocorrência (BO) referente a criança desaparecida na região.

De acordo com a delegada Patrícia Conceição Nobre da Paz, todas as situações em que pais e responsáveis acabaram, eventualmente, perdendo-se de crianças na areia da praia, estas foram rapidamente encontradas pois portavam pulseiras de identificação que estão sendo distribuídas pela Polícia Civil em ações preventivas.

“Essas pulseiras contêm nome completo e contato dos responsáveis legais da criança. Isso facilita que sejam localizadas e pais e responsáveis sejam comunicados sem que haja a necessidade de registro de Boletim”, afirma Patrícia.

Além da distribuição das pulseiras, os agentes da orientam pais e responsáveis sobre cuidados que podem adotar quando estão com crianças para evitar que as percam de vista.

Os policiais civis também distribuem cartilhas educativas e conversam com as crianças a fim de conscientizá-las sobre os perigos que podem correr ao se distanciarem de pais e responsáveis.

AÇÃO COMUNITÁRIA NO LITORAL – A Policia Civil participou de uma ação comunitária promovida pela Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho nesta sexta-feira (17). O evento, que conta com atividades e serviços gratuitos para a população, teve início às 15 horas e acontece na Avenida Paranaguá, esquina com a Avenida Brasil, na PR-412.

A Policia Civil está atuando na realização de registros de Boletim de Ocorrência de extravio ou perda de documentos de todos cidadãos que necessitarem do serviço. A intenção é facilitar a solicitação de segunda via, sem que haja a necessidade de locomoção do interessado até uma delegacia.

Além disso, policiais civis do núcleo especializado em proteção à criança e adolescentes vítimas de crimes estão orientando famílias sobre o cuidado com seus filhos, fornecendo informações sobre crimes violentos contra vulneráveis e distribuindo material educativo para crianças.

Os agentes também distribuíram cartilhas educativas e panfletos a fim de orientar a população sobre cuidados com proliferação do mosquito da dengue na região.

Diversos outros serviços estão sendo oferecidos pelo Departamento de Trânsito do Paraná, Nota Paraná e Tribunal de Justiça durante o evento, além de oferta de empregos e diversas recreações e brincadeiras para crianças.