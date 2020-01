Muito feliz com o emprego de entregador de pizza que o filho conseguiu, Hetiene Soares Santos, de 40 anos, mãe de Jhon Lincon Santos ferreira, de 19 anos, se adiantou e pediu por uma pizza para ver o filho trabalhando, em episódio na cidade de Rio Branco, Acre, que viralizou nas redes sociais. Quase um mês depois do início do filho no emprego, Hetiene continua apoiando Jhon semanalmente: "quero o melhor entregador", escreve a cada pedido.

É o que revela Natasha Jenifer, irmã de Jhon. Ela contou que é difícil ter uma noite em que a família não pede pizza no restaurante onde o jovem trabalha, e que amigos já aderiram ao hábito da mãe, pedindo pelo "melhor entregador" sempre que falam com a pizzaria.

Como o resto da família, ela aguardava com ansiedade pelo emprego fixo de Jhon. "Ele estava fazendo apenas uns bicos de servente, se casou recentemente e ambos estava desempregados. A gente queria muito que ele arranjasse um emprego!" conta a irmã do entregador, Natasha Jenifer.

O jovem de 19 anos se dedica ao estudo pela manhã e ao trabalho na pizzaria durante a noite, das 18h até às 23h. Ele tem o sonho de estudar psicologia em uma universidade. Além das pizzas semanais, Jhon divide a casa em que vive com a família, formada pela mãe, pai, dois irmãos, irmã e o seu sobrinho.







Mãe faz pedidos semanais a pizzaria para apoiar filho entregador no Acre

Depois de fazer o pedido que levou à primeira entrega de Jhon no novo emprego, mãe repete ritual semanalmente: "Quero o melhor entregador"

NOTÍCIAS BOAS

Gabriel Croquer*, do R7

18/01/2020 - 02h00

Jovem de 19 anos estuda de manhã e trabalha na pizzaria das 18h até às 23h

Arquivo Pessoal

