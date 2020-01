Perfis falsos de supermercados prometem vale de R$ 500 em compras

Perfis falsos se apresentado como grandes redes de supermercados no Instagram têm prometido vale-compras de até R$ 500 para clientes que curtirem as páginas. Foi possível ver diversas pessoas respostando a arte da promoção ontem (17) nas redes sociais. Os perfis são falsos, segundo as empresas, assim como as supostas promoções.

Um dos supermercados que teve o perfil fake criado foi o Muffato, que enviou em suas redes oficiais um recado para que as pessoas não sigam, nem compartilhem os conteúdos destas contas. “Não compartilhe informações de páginas ou perfis falsos em redes sociais. Siga nossos canais oficiais”. Esta mensagem foi publicada no Instagram oficial do Super Muffato.

No caso do Atacadão SA, mais de 50 mil pessoas já haviam curtido a página para participar da suposta promoção. A empresa informou que vez ou outra localiza esses perfis falsos circulando em redes sociais, prometendo prêmios e brindes para captação de seguidores.