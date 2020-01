Mulher morre após saltar de ônibus em movimento durante assalto no Rio

Uma mulher morreu e outras quatro ficaram feridas depois de pularem de um ônibus em movimento durante um assalto em Pilares, na Zona Norte do Rio. Nenhum suspeito foi preso.

O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (17) em um ônibus da linha 298 (Acari x Castelo), por volta das 19h. Segundo testemunhas, criminosos anunciaram o assalto quando o veículo passava pela Rua Moacir de Almeida, próximo ao Morro do Urubu.

As cinco passageiras teriam sido obrigadas pelos criminosos a desembarcarem mesmo com o ônibus em movimento. Tânia da Conceição Mota, de 60 anos, teria batido a cabeça no meio-fio, o que a levou à morte.

Tânia e as outras vítimas foram socorridas no Hospital Salgado Filho, mas ela não resistiu. Dentre as outras vítimas, pelo menos duas também tiveram traumatismo craniano e outra sofreu uma fratura no braço.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que Tânia já chegou morta no Hospital Salgado Filho e que as outras quatro vítimas já haviam recebido alta hospitalar na manhã deste sábado (18).

Tânia era costureira da escola de samba Unidos da Tijuca e voltava do trabalho, em Madureira, para a casa, no Jacaré. A família diz que ela não costumava pegar ônibus e que voltava sempre de trem.