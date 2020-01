O BRDE Labs promove workshop sobre inovação no agronegócio, e dentro do escopo do Programa aconteceu na quarta-feira (15) o evento “Desafios de Inovação no Agronegócio”. Foram apresentados os principais desafios do agronegócio e as tendências do setor para os representantes das cooperativas participantes, como Cocamar, Copacol e Coopavel. Além disso, uma oficina de Design Thinking foi realizada para priorização de demandas de inovação do agro.

O edital de lançamento para a inscrição e participação de startups no BRDE Labs será no Show Rural Coopavel, em Cascavel, no dia 6 de fevereiro, com presença de autoridades, representantes do BRDE e de cooperativas parceiras.

O programa BRDE Labs, lançado oficialmente em dezembro pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e o diretor de operações do BRDE, Wilson Bley Lipski, consiste na seleção e aceleração de Startups com foco preferencial em soluções para o Agronegócio.

A iniciativa está sendo promovida com a colaboração da Hot Milk, aceleradora da PUC/PR, e com apoio de Cooperativas Agroindustriais paranaenses e clientes do BRDE. Essa parceria oferece uma oportunidade para as cooperativas e clientes alavancarem seu potencial de crescimento, através de saídas inovadoras para seus principais problemas.