Copel alerta para os perigos de pipas perto da rede elétrica

No período de férias as crianças aproveitam o tempo livre também fora de casa e uma das brincadeiras mais populares é soltar pipas. A Copel alerta que o divertimento pode causar acidentes graves e desligamentos na rede elétrica, se não forem observados os cuidados com a segurança.

Em 2019, a companhia registrou 5.248 interrupções no fornecimento de energia provocadas pelo contato de pipas e outros objetos com a rede elétrica, número que subiu frente ao ano anterior, quando houve 5.053 ocorrências pelo mesmo motivo. No ano passado também foi registrado um acidente por choque elétrico relacionado à brincadeira com pipas.

Para evitar que situações como esta se repitam, todos os anos a Copel visita escolas para levar palestras a estudantes de ensino fundamental sobre os cuidados que se deve ter com a energia elétrica. Ano passado, 67,2 mil alunos receberam as orientações do programa de palestras intitulado Copel Iluminando Gerações. O recado também chega a feiras e eventos nas comunidades e também por meio do teatro educativo Histórias Eletrizantes.

CUIDADOS - Procurar por um local afastado da rede elétrica é a primeira dica para quem quer soltar pipa em segurança. A conversa com as crianças enfatiza ainda se o brinquedo enroscar nos fios, jamais se deve tentar retirá-lo. O gerente de Segurança do Trabalho da Copel, Alessandro Maffei da Rosa, ressalta que o uso de cerol ou materiais metálicos potencializam o risco de choque e, por isso, nunca devem ser utilizados na confecção do brinquedo.