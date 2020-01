Em busca de proteção, mulher que expôs ameaças do ex deixa casa: “Não sei o que fazer”

Em busca de proteção, a jovem Marlana Yano, de 22 anos, deixou a casa em que mora para viver em um esconderijo. A decisão aconteceu após grande repercussão do pedido de socorro que postou em uma rede social. Em entrevista à Banda B nesta sexta-feira (17), ela contou que as últimas horas têm sido bastante ‘tensas’ e que tem dificuldades para saber o que pode fazer.

“No momento, eu estou em um local protegido e não recebi nenhuma informação da polícia. O que ouvi falar é que não conseguiram prender ele, uma vez que a medida protetiva de Curitiba foi arquivada pela falta de ameaças no período em que me ligaram. Já a medida de Colombo chegou a garantir uma prisão dele em 2018, mas não sei como está no momento”, disse a jovem.

Marlana tem uma filha de três anos com o agressor. Por volta das 14 horas desta sexta, o pedido de ajuda dela tinha mais de 44 mil interações e 22 mil comentários.

A gota de água para o pedido público de socorro veio com uma ameaça de morte enviada pelo celular. Na mensagem, o ex diz que Marlana “vai rodar” e “vai para o colo do capeta”.

Discussão com internautas

Diante da publicação feita no Facebook, o pai da filha de Marlana chegou a bater boca com internautas que enviaram mensagens de apoio a ela. “Respeito quem me respeita, não respeito p***”, diz uma das respostas.

Outra é direcionada diretamente para Marlana: “Manda vim (sic), to aqui esperando”.

A vítima disse não se surpreender com o ocorrido. “Isso só mostra o quão baixo ele é, a ponto de reativar o Facebook para responder. Uma pessoa chegou a me mostrar que ele compartilhou uma foto do filme ‘Coringa’ com uma morte a sangue frio e isso só me deixa com mais receio”, lamentou.

O espaço da reportagem está aberto para manifestação do homem acusado por Marlana.

Medida protetiva

Ainda na tarde de quinta-feira (16), a Polícia Civil solicitou nova medida protetiva para Marlana. A Delegacia da Mulher segue investigando o caso.

