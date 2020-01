Saúde firma parceria pela regionalização no Paraná

A nova diretoria do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems) e o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, firmaram nesta quinta-feira (16) a pactuação de um novo modelo de gestão da entidade, com uma sólida parceria com o Governo, especialmente com o fortalecimento da regionalização dos serviços de saúde.

“Todos que passaram pelo Cosems deixaram a sua marca. Agora queremos estabelecer uma relação franca, de convergências. Queremos construir juntos uma relação sólida para efetivar uma política pública forte de saúde nos municípios”, afirmou Beto Preto.

Parte das diretrizes traçadas no Planejamento Regional Integrado (PRI), que vai balizar as ações de saúde, numa espécie de orientador de demandas de diferentes localidades, deve definir as ações do Cosems, segundo o secretário. “Estamos fechando este diagnóstico. Ele é muito importante para auxiliar na aplicação do onde queremos chegar e quais as nossas necessidades, porque este planejamento feito pela Secretaria nos permite a melhor e mais efetiva aplicação do recurso. Por isso, deve servir de documento obrigatório também para o conselho”.

A temática de atenção ao envelhecimento, com o aperfeiçoamento de profissionais de todas as áreas, a efetividade no combate à dengue e a vacinação também foram demandas apresentadas. “Temos que colocar todos estes temas na agenda, afinal estamos dialogando com uma entidade representativa dos secretários de Saúde do Paraná. E o trabalho em conjunto entre Estado e municípios é fundamental para avançarmos”, ressaltou.

INTEGRAÇÃO – Na posição do Cosems, o apoio do Governo é fundamental. Mas viabilizar condições para que a gestão da saúde seja elaborada em conjunto e de forma compartilhada fortalece ainda mais a proposta de regionalização. Para o presidente da entidade, Carlos Alberto de Andrade, a nova diretoria, integrada por representantes de todas as regiões do Paraná, é preciso integração.

“A Secretaria é a principal parceira do conselho. Temos uma diretoria unida, que além de pedir apoio, também quer dar o suporte para as ações do Estado. Uma das principais pautas e linhas de trabalho é justamente essa, a integração. Mesmo os problemas sendo parecidos, existem dificuldades regionais e situações muito pontuais que precisam ser verificadas na sua particularidade. Por isso, é importante atuarmos juntos”.

Saiba mais sobre o trabalho do

Acesse a galeria de fotos Receba novidades e alertas personalizados da Agência de Notícias no seu e-mail ou navegador