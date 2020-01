Nuvem chama a atenção de moradores de Assis Chateaubriand

Uma nuvem chamou a atenção dos moradores de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, por volta das 16h desta quinta-feira (16). De acordo com a Somar Meteorologia, essa nuvem é do tipo rolo e a formação é horizontal. Conforme os meteorologistas, está associada a tempestades e frente frias.

Pela nuvem ter forma de tubo, que parece estar rolando, nessa faixa há presença de uma coluna de ar que desce no solo. Segundo a Somar, ela aparece geralmente antes de uma chuva ou tempestade.

(Com informações do G1)