Gravação revela ameaças de ex-marido: “Hoje o nosso sangue vai escorrer e nós vamos se acertar”

Marlana Yano está desesperada. A gravação de uma ligação telefônica revelou as ameaças do ex-marido contra ela, que expôs a relação problemática em uma publicação em uma rede social na noite desta quarta-feira (15). No áudio, o homem ataca a mãe da própria filha de apenas três anos com vários xingamentos e promete “acertar as contas” com ela.

“Você pode chamar quem você quiser, porque hoje o nosso sangue vai escorrer e nós vamos se acertar. Eu avisei, mas você não quis me deixar quieto no meu canto e veio me infernizar. Eram dois dias que eu queria passar com a minha filha a mais e você fez isso. Se prepare, porque vou te encontrar”, disse o ex-marido durante a ligação.

Em outro trecho, a gravação revela que o ex-marido de Marlana pouco se importa com a polícia. “Pode me denunciar, pode ir na polícia, pode fazer o que você quiser. Vai precisar de bastante gente para te proteger mesmo, isso é fato. Me aguarde”, continua o homem.

As mensagens foram repassadas aos investigadores da Delegacia da Mulher. Marlana teve que abandonar a própria casa, ao lado da filha, com medo de ser encontrada pelo ex-marido.

Entenda

Em entrevista à Banda B, Marlana disse que começou a ter problemas com o ex após seis meses de namoro, mas que eles não pararam mais. “Até então, era um ciúme saudável de namoro, mas depois que a gente foi morar junto, começou a perseguição e a obsessão. Com a primeira agressão, voltei a morar com a minha mãe, mas logo descobri que estava grávida. Decidi dar uma chance para que minha filha pudesse ter uma família, mas com seis meses, dei um basta novamente. Agora, já são três anos desse inferno”, lamentou.

Marlana possui duas medidas protetivas e vários registros na polícia contra o ex. Cansada das agressões e ameaças sofridas, a moradora de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, decidiu usar as redes sociais para pedir socorro. A publicação já teve 35 mil interações e 19 mil mensagens de apoio.

O espaço da reportagem está aberto para manifestação do homem acusado por Marlana.

Banda B