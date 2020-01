Golfinho ameaçado de extinção é encontrado morto em praia de Matinhos

Banhistas do balneário Inajá, em Matinhos, no Litoral do Paraná, encontraram um boto-cinza, que está ameaçado de extinção, morto na praia. A situação aconteceu na segunda-feira (13), mas foi divulgado pelo Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) nesta quarta-feira (15).

Camila Domit, coordenadora do LEC, explica que a carcaça recolhida tem 1,84 metro de comprimento. A espécie é constantemente vista no estado e, segundo ela, esse evento que ocorreu foi um dos encalhes entre os 150 que ocorreram nos últimos anos.

“Nosso litoral abriga uma população grande dessa espécie, que utiliza a região para se alimentar, se reproduzir e cuidar dos filhotes. Entretanto temos diversos eventos de interações negativas com a atividade humana, como colisões contra embarcações, a própria captura acidental em rede de pesca ou até mesmo os efluentes contaminantes, que afetam a saúde desses animais, levando à morte”, contou Domit.

A coordenadora disse que eventos como esse nunca devem ser considerados normais até que seja comprovada a morte natural do animal. “Esses golfinhos também morrem naturalmente, mas em geral, os que encontramos encalhados refletem um efeito da degradação do ecossistema”, observou.

Ameaçado de extinção

De acordo com Domit, o boto-cinza consta na lista nacional como vulnerável quanto ao risco de extinção. “É muito importante que tenhamos uma mudança de relação com esse sistema marinho do nosso litoral, para garantir que esses animais se mantenham e continuem se reproduzindo, com uma condição de saúde melhor”, alertou.

Alerta

Além disso, a coordenadora também comentou que situações como essa com o golfinho servem de alerta de como está a condição do mar. Também orientou que, ao encontrar uma situação de encalhe – sejam de animais debilitados ainda vivos ou já mortos – que seja informado ao LEC.

“O laboratório tem uma equipe especializada para fazer a análise da causa de morte ou saúde desses animais. Eles servem como sinaleiro de como está a condição do mar e meio ambiente”, completou.

Para relatar encalhes de animais marinhos no Litoral do Paraná, entrar em contato com o Laboratório de Ecologia e Conservação de Mamíferos e Répteis Marinhos pelo número 0800 642-3371.

