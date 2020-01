Carro roda na pista e batida contra ônibus deixa cinco mortos na BR-277

Cinco pessoas morreram na tarde desta quinta-feira (16) após grave acidente no quilômetro 199 da BR-277, entre Palmeira e Irati, na região dos Campos Gerais. De acordo com a concessionária Caminhos do Paraná, o acidente aconteceu por volta das 14h30. Um veículo Renault Symbol seguia no sentido Curitiba quando rodou e teria batido de frente contra um ônibus.

Todas as vítimas estavam dentro do carro, sendo três adultos e duas crianças. O Renault Symbol tem placas de Foz do Iguaçu, região oeste do estado.

Por volta das 16 horas, a pista foi fechada pela concessionária para retirada dos veículos.

Mais informações em breve.