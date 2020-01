Homem é agredido pelo irmão da ex-namorada, em Borrazópolis

Um homem disse que foi agredido pelo irmão da ex-namorada, em uma lanchonete localizada em Borrazópolis. Segundo a vítima, a mulher foi a mandante das agressões.

Conforme informações da polícia, o homem disse que foi até a lanchonete e acabou encontrando com a ex e o irmão dela no local. Após ser agredido pelo ex-cunhado, ele foi embora do local, porém acabou sendo alcançado pelo outro envolvido na entrada de Kaloré, onde acabou sendo agredido novamente.

A vítima disse que buscou atendimento no hospital municipal e depois foi até a delegacia de Jandaia do Sul, onde registrou um boletim de ocorrência.

A polícia deve investigar o caso.

(Com informações do Blog do Berimbau)