Cadela entra em ambulância para acompanhar andarilho que passou mal

Uma cadela entrou em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para acompanhar o dono que passou mal, na noite de quarta-feira (15), em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná.

O paciente é um andarilho de 49 anos que sofreu um ferimento na cabeça, de acordo com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Ele já havia sido atendido na terça-feira (14), mas passou mal outra vez e precisou ser atendido novamente.

Para fazer o atendimento, os socorristas tiveram que deixar a Belinha entrar na ambulância e acompanhar o andarilho até o hospital.

Ao chegar no local, a cadela foi impedida de entrar na UPA. Um vídeo gravado na manhã desta quinta-feira (16) mostra a Belinha chorando e aguardando pelo dono na porta da unidade.

A UPA de Campo Mourão informou durante a manhã que o andarilho estava internado, mas fora de risco. A cadela está sendo cuidada por funcionários da unidade.