Governo apresenta programas de desenvolvimento a arquitetos

Dirigentes e técnicos do Serviço Social Autônomo (Paranacidade) apresentaram nesta quinta-feira (16) a integrantes da Comissão de Voluntárias em Prol de Cidades Mais Inclusivas para as Mulheres, do Conselho de Urbanismo e Arquitetura do Paraná, Programas de Ação a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e do Paranacidade, com vistas à promoção do desenvolvimento urbano no Estado.

O superintendente-executivo do Paranacidade, Álvaro Cabrini, destacou a importância das ações da instituição no apoio às prefeituras, no encaminhamento de pedidos de liberação de recursos para projetos nos municípios. “O Paranacidade oferece instrumentos para auxiliar os municípios e dar apoio técnico necessário à realização de ações que promovem a transformação onde as pessoas vivem”, disse. Já a diretora de Operações, Camila Mileke Scucato, lembrou o reforço de US$ 118,37 milhões de empréstimo assinado pelo secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, em Brasília, na última semana de dezembro de 2019, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinados a projetos de Desenvolvimento Urbano.

Os arquitetos conheceram, ao longo do dia, os serviços que estão à disposição das prefeituras como o Portal do Municípios, que contém as Legislações de todos os municípios paranaenses com foco no desenvolvimento das suas áreas urbanas, uso do solo e projetos de desenvolvimento em execução; as atribuições dos municípios para a revisão dos Planos Diretores e a promoção da participação das comunidades nas decisões de políticas públicas; iniciativas como os Programas ‘Ruas do Paraná’, para a requalificação das vias urbanas com acessibilidade e sustentabilidade, e ‘Rotas Acessíveis em Áreas Urbanas’, para a adequação de vias para mobilidade e acessibilidade.

E, ainda, a necessidade de implantação dos Planos de Desenvolvimento Integrado (PDUIs) para Regiões com Municípios que apresentam funções públicas de interesses comuns; os trabalhos desenvolvidos para estimular as cidades a aderirem ao Programa da Organização das Nações Unidas (ONU), dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), e a adotarem práticas inclusivas para as Mulheres no Universo Sustentável; além das atividades desenvolvidas pelo Conselho das Cidades do Paraná (ConCidades) e da Superintendência Geral de Diálogo e Interação Social (SUDIS).

Estiveram presentes, pela Comissão: Ricardo Mesquita, Rafaela Weigert, João Damo, Letícia Cardon de Oliveira, Isabela Soares Nascimento, Luiza Basso Dressen, Tanielle Andretta Pereira, Ana Carmem de Oliveira, Fernanda Dombeck Floriani, Michelle Rehbein, Renan de Souza Pereira,Ana Paula Saggin, Jussara Maria Silva, Luciana Burko Maciel, Constança Lacerda Camardo, Alana Figueiredo Pontes, Carlos Roberto de Poli e Gustavo Gaspari. Além dos técnicos do Paranacidade.