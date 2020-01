Mulher de 44 anos está grávida do 22º filho

Coração de mãe sempre cabe mais um, não é? Talvez por causa disso, a britânica Sue Radford, de 44 anos, esteja agora à espera do 22º filho. Junto ao marido, Noel, ela possui agora a maior família do Reino Unido, com herdeiros entre um e 30 anos. Os custos somente com alimentação pra manter essa turma toda chegam a 400 euros por semana!

O casal disse em entrevista a uma rede de televisão local que não tinha intenção de ter um outro filho, mas os planos mudaram e a família deve aumentar oficialmente em abril deste ano, depois de uma gravidez considerada ‘mais estressante que as demais’, segundo a mãe.

E como é a rotina?

A família vive em um apartamento com dez quartos em Lancashire, no Reino Unido e recebe um abono familiar de cerca de 190 euros por semana. Além disso, a família vive da renda de uma padaria. Atualmente, somente os dois filhos mais velhos saíram de casa – sendo a mulher mais velha mãe de três filhos.

Os números da casa? Dezoito quilos de roupa lavados diariamente, três horas para arrumar a casa e, no mínimo, 180 euros (cerca de R$ 900, atualmente) em conta, caso resolvam ir a um restaurante.

Por: Tem Londrina.