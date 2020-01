Com linha e anzol, pescador pega peixe gigante de 50 anos e 158Kg

Um pescador do estado da Flórida, nos Estados Unidos, teve um dia de sorte na costa sudoeste do país ao pescar um peixe gigante. Após jogar a linha e o anzol, o homem retirou da água uma garoupa de mais de 158 quilos e aproximadamente 50 anos. O feito foi registrado em foto, para a conquista não ser comparada com uma história inverídica.

Peixe gigante

O registro da garoupa gigante foi compartilhado pelo jornal New York Times. Segundo a publicação este é o peixe mais velho já capturado pelo programa de pesquisa em vida selvagem da Flórida.

A idade da garoupa foi estipulada por autoridades da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, por meio das estruturas usadas pelos peixes para manter o equilíbrio nas águas, conhecidas como otólitos. De acordo com os estudos, o peixe tem mais de 50 anos e vive nas profundezas do Oceano Atlântico.





Para conseguir pescar o peixe e retirar o animal da água, foi preciso bastante esforço do norte americano. De acordo com o pescador a garoupa foi capturada quando ele jogou a linha a aproximadamente 200 metros de profundidade.





Por: R7.