Jovem ganha 16 sorteios em 1 ano no Instagram em MS: 'Eu chego a ser bloqueada do tanto que participo'

É só ver o anúncio de um sorteio no Instagram que os amigos já "marcam" a esteticista Ayanne Karyn Itiki, de 24 anos. Do tanto que participa, chega a ser bloqueada nas redes sociais por alguns dias e depois retoma a rotina de "curtir, marcar e compartilhar" para concorrer a tudo o que é sorteado.

"Em 2019 eu ganhei de tudo: sofá e outros móveis, comida, inclusive um voucher que eu fui com meu namorado em um dos restaurantes mais de Campo Grande, produtos para pele, hambúrguer, milkshakes, perfumes importados, chocotones, entre outras coisas", afirmou Ayanne.





Há dois anos, ela conta que começou a participar. No entanto, não ganhou nada em 2018. "A sorte veio de verdade no ano passado. Eu lembro que comecei ganhando ingressos de cinema e depois os amigos começaram a me marcar em tudo. Quando eu ganho, meu namorado se dá bem, porque eu o levo em tudo'", brincou.



Conforme a esteticista, é nos horários vagos do trabalho que ela se conecta nas redes sociais. "Sempre que eu tenho um horário disponível vou lá e participo. Enquanto eu vou marcando os amigos e a família, vou pensando que quero o bem destas pessoas e acho que a sorte vem. Mas, em alguns sorteios, não consigo me inscrever, chego a ser bloqueada do tanto que participo", contou.





Sobre dicas, Ayanne fala que o importante é ficar ligado em perfis que falam sobre eventos da cidade, dão dicas de compras e também "acreditar na sorte".



Recentemente, além do perfil pessoal, ela criou outro somente para divulgar os sorteios no qual ganhou e lá também divulga os lugares e fala dos prêmios. "Quero continuar ganhando muitos prêmios esse ano", finalizou.





Por: G1