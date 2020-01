Mulher procura polícia para informar desaparecimento de marido e descobre traição

Uma mulher que estava desesperada por causa do desaparecimento do marido descobriu que na verdade ele estava em uma praia, no litoral paulista. Ela chegou a oferecer uma recompensa de R$ 2 mil, para quem o encontrasse.

Após divulgar nas redes sociais e em sites de notícia o desaparecimento do marido desde o dia 7 de janeiro, uma professora, de 35 anos, registrou boletim de ocorrência e contratou um investigador com medo de que algo tivesse acontecido com o companheiro.

Depois de ver que um radar flagrou a placa do carro dele em São Vicente, no litoral paulista, o empresário foi encontrado na praia com outras duas mulheres. A mulher chegou a pensar que ele estava morto.

O casal estava juntos há sete anos e morava na Zona Leste de São Paulo. A mulher disse que agora o homem é ex-marido, e que vai trocar as fechaduras da casa onde viviam.