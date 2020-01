Em menos de 12 horas, vaquinha ultrapassa meta e família furtada vai ganhar outro carro

Foram menos de 12 horas até a meta ser superada. Contando com a solidariedade de 262 pessoas, a família do adolescente Adrian Mathias, de 14 anos, conseguiu arrecadar o valor necessário para a compra de um carro novo. O veículo Fiat Uno 1994 da família, que era o único meio de locomoção de Adrian até o tratamento de leucemia, foi furtado no último domingo (12). O automóvel foi encontrado no final da tarde desta quarta-feira (15), no bairro Tatuquara, completamente ‘depenado’.

Organizador da vaquinha, Paulo Henrique Bortolan disse ter ficado extremamente surpreso com a velocidade com que tudo aconteceu. “A ficha parece não cair com tamanho carinho e generosidade que a gente encontrou. Eu achei que demoraria semanas para a arrecadação, mas conseguimos em menos de 12 horas. A intenção sempre foi a de ajudar a família”, comenta.

Bortolan cita o amigo André Luis da Rosa como idealizador da ideia, mas garante que nenhum deles imaginava uma arrecadação tão rápida. A meta inicial da vaquinha era de R$ 10 mil para a compra de um novo carro, mas a arrecadação foi encerrada com um valor superior a R$ 14 mil.

O pai de Adrian, Gerson de Moraes, disse não ter palavras para agradecer. “A gente passa a ter certeza que existe muita gente boa no mundo. São muitas pessoas nos procurando e é tudo muito comovente”, descreve.

Adrian e a família são do Rio de Janeiro e vieram morar em Curitiba para o tratamento de leucemia no Hospital Pequeno Príncipe.

Agradecimento à Banda B

Após a arrecadação, Moraes e Bortolan fizeram questão de agradecer a Banda B pela divulgação da vaquinha. “A Banda B foi o primeiro veículo a nos ajudar e só temos o que agradecer”, disse o pai de Adrian.

Já Bortolan afirmou que não quer créditos pela arrecadação. “Todo mundo que ajudou é importante, era um momento de dificuldade e que contou com a ajuda de muita gente. Quero agradecer também muito a Banda B por tudo isso”, concluiu.

Carro encontrado

Três dias após o furto, o Fiat Uno ano 1994 foi encontrado ‘depenado’ pela polícia no final da tarde desta quarta-feira (15). A família estava em frente de casa, quando avistou o veículo sendo transportado em cima de um caminhão reboque, na rua Jovenilson Américo de Oliveira, no bairro Tatuquara, em Curitiba.

O veículo está sem condições de uso.

