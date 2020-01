Ventos de até 75 km/h podem provocar ondas entre três e cinco metros no litoral do Paraná, de acordo com a Marinha do Brasil.

O alerta vale até a noite de sexta-feira (17) e foi divulgado pela Capitania dos Portos do Paraná, depois de ter sido emitido pela Marinha.

Segundo a Marinha, os ventos são de direção Sudoeste a Sudeste e, por isso, podem ocorrer na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro.