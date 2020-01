Confira o horóscopo do dia

Quem nasceu hoje



Tem um forte magnetismo pessoal, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.





Alerta



O dia é desfavorável para os librianos que continuam recebendo a influência do alerta. Trabalho precisando de cuidados especiais. Cautela com gastos que possam comprometer suas finanças. No amor, evite ser dispersivo.





Áries – Vênus esta na sua 12ª casa, é a fase dos cuidados especiais. Não modifique bruscamente sua maneira de se relacionar com a família ou seu amor. De toda atenção possível ao seu trabalho. C. 246 M. 4790



Touro – Suas atividades estão a todo vapor no setor profissional. As finanças estão bem encaminhadas. Positivo para viagens, compras e negócios com Câncer e Peixes. Amor cheio de prazer. C. 152 M. 9373



Gêmeos – Os astros dão a maior força para você colaborar com a família. Tenha calma ao acertar seus negócios e trabalho. Não tome decisões precipitadas. Seja mais gentil com o seu amor. C. 981 M. 8165



Câncer – Aproveite o clima de entendimento com a família. Finanças favorecidas e situação profissional ótima. Segurança emocional dando forças para o amor. Conte com Capricórnio. C. 435 M. 1207



Leão – A liberdade de ação desta fase favorece os contatos e planos que envolvam colegas de trabalho ou mesmo parceiros de negócios. É um bom dia para acertar suas contas. Cuide da alimentação. C. 560 M. 3482



Virgem – Livre do alerta você pode aguardar mudanças para melhorar a situação social. Dê mais espaço para a família. O trabalho traz oportunidades de ganho. Conte com Aquário. Tente na loteria. C. 827 M. 6631



Libra – Dia de alerta, evite conflitos com a família. Nada de novos gastos, início de negócios ou compras à prazo. Questão amorosa exige resposta rápida. Cuidado com falsos amigos. C. 068 M. 5914



Escorpião – Seu senso de companheirismo e amizade estão em alta. Dê mais um passo nos seus planos de trabalho. Vida a dois cheia de emoção e carinhos. Positivo para sair da rotina. Saúde ótima. C. 403 M. 7520



Sagitário – Excelente fase para resolver problemas no lar, todos colaboram. Ótimo para compras, viagens e encontros profissionais. Novas conquistas financeiras. Saúde excelente. Amor poderoso. C. 768 M. 0259



Capricórnio – Você esta saindo dos problemas domésticos e conseguirá apoio de todos. Concilie seus interesses profissionais com os amorosos. Novidades no trabalho. Saúde perfeita. C. 589 M. 3096



Aquário – Fase em que você resolverá uma porção de problemas no trabalho. As exigências de todos devem ser contidas com carinho e compreensão. Acredite no seu potencial no amor. Cuide da saúde. C. 394 M. 2845



Peixes – Momento equilibrado no setor financeiro e afetivo. Curta a paz na relação amorosa, Vênus traz proteção. Sentimentos positivos com a família. Melhora na saúde. C. 612 M. 1478