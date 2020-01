Adolescentes descobrem que são irmãs gêmeas pelo Twitter; pais revelam segredo chocante sobre a história das duas

Graças ao poder de conectar pessoas no mundo todo, como redes sociais reunidas novamente irmãs gêmeas que foram separadas ainda bebês. E sabe o melhor?! Elas nem sabiam da existência uma outra!

No início de janeiro, uma jovem Nabila Az-Zahra, de Gowa, na Indonésia, foi alertada por outra adolescente usando fotos que parecem muito com ela. A princípio, um estudante desconfiou que se tratava de um perfil falso, mas com o tempo a coisa foi ficando ainda mais curiosa…

De acordo com o jornal The Jakarta Post, Nadya também ficou sabendo sobre seu “clone” e foi atrás dela para entender o que estava acontecendo, já que começou a achar que realmente havia uma semelhança muito grande entre as duas. “Nesse momento, disse ela que seria melhor fazer uma videochamada para não perder tempo” , contou uma garota.

Na ligação, como duas perceberam que era como olhar no espelho na conversa. E não era apenas semelhanças físicas que eram duas identidades comuns, não. “Perguntas frequentes durante uma videochamada, como peso, altura, cor favorita e bebida favorita. Nossas respostas foram 90% semelhantes! ” , Publicou Nabila em sua conta no Twitter. “Nadya me perguntou: 'E se formos gêmeas?' Eu disse que ficaria muito feliz, seria como um sonho tornado realidade. Eu considerei a possibilidade e decidi perguntar à minha mãe sobre isso ” , completou.

IT TURNS OUT HE'S MY TWIN WHO WAS SEPARATED FOR 16 YEARS 😭 Nadya elvira & Nabila azzahra [ A THEREAD ] pic.twitter.com/KimXj3MBPS

— nabila az-zahra (@bileeuww) January 11, 2020

É aí que a história fica mais impressionante (e triste também!). Os pais revelaram que uma menina era adotada e que, na verdade, ela e Nadya ainda têm um terceiro irmão gêmeo - trigêmeos! Tanto a mãe quanto o pai do trio não tinham condições financeiras para criar e colocar para adoção. “Ela me disse que eu pesava apenas 1,4 kg quando recém-nascida. Eu estava morrendo ” , contou a adolescente.

Agora, como duas irmãs decidiram que vão se unir para encontrar o irmão. “Fique triste e feliz ao mesmo tempo quando soube a verdade. Feliz porque conheci minha irmã gêmea, triste porque não esperava uma história dessas. Sou grata por minha família que me criou até hoje ” , disse.

Por: Hugo Gloss.