Ximbinha é acusado de agressão por ex-vocalista de sua banda: ''Gosta de humilhar as pessoas''

Ximbinha se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, ele está sendo acusado de agredir verbalmente Carla Maués, ex-vocalista da banda Cabaré do Brega, a mesma do guitarrista.

Em entrevista ao A Tarde É Sua desta quarta-feira, 15, a cantora relatou como foi a última briga, que contou com a presença de sua filha pequena, além de afirmar sofrer pressão psicológica do músico.

"Eu não posso dizer as palavras que ele me xingou. Quando ele veio aos gritos, eu fui recuando e procurando minha filha. Ela estava assistindo a tudo, parada, horrorizada. Pedi para tirar minha filha dali, ele continuou aos gritos. Ela acorda no meio da madrugada chorando. Todas as vezes que eu ia trabalhar, ela entrava em pânico, dizia 'não deixa, Ximbinha quer machucar minha mãe'", recordou.

Ela também falou sobre seu histórico com o ex de Joelma. "Eu venho sofrendo esse tipo de humilhação, ouvindo ele dizer que sou feia, gorda, que minha voz não é bonita, não é boa, e outras coisas que me fizeram mal nesse tempo. E a gota d'água foi essa agressão. Não dá para dizer o que passa na cabeça de uma pessoa doente, ele veio para cima de mim em um surto de fúria, nunca vi um negócio desse", declarou.

A loira ainda recordou o que aconteceu no dia da briga em questão. "Ele surta por qualquer coisa, não precisa ser um motivo forte. Estávamos indo todos os dias para o estúdio, gravando, gravando...Nesse dia, íamos viajar de madrugada. Mandei mensagem para Karen, mulher dele, ela disse que eu não precisaria ir para o estúdio. Ele me ligou no meio da tarde pedindo para eu ir. Quando ele viu a minha filha Ana Clara, de 6 anos, disse 'ela não pode ficar aqui, tem que ir embora'. Aí ele começou a gritar 'não gosta de trabalhar, vai embora', me escorraçando".

Carla, que revelou que a confusão aconteceu no início de dezembro, disse que não se pronunciou antes por ter que cumprir a agenda do Réveillon. "Não me pronunciei antes porque não tinha como pagar advogado. Meu cachê inclusive era pequeno porque ele dizia que a banda não dava lucro. [Vou processar] com toda certeza", afirmou.

A ex-vocalista também contou que o comportamento do artista foi mudando desde o início da banda até agora: "No começo do projeto. ele estava em depressão porque outra cantora tinha abandonado ele, então estava muito humilde. Quando o projeto começou a dar certo, a postura dele começou a mudar".

Ximbinha já foi acusado de agredir Joelma, quando os dois integravam a banda Calypso. Sobre o histórico, ela afirma: "É da natureza dele. Não tem a ver com cachaça ou remédio, ele gosta de humilhar as pessoas. Mesmo achando que era amiga íntima dele, nunca misturei amizade com trabalho".

Ao UOL, a assessoria do guitarrista negou as agressões e ainda afirmou que processará Wlad Costa, amigo de Carla e ex-deputado federal, que disparou contra Ximbinha durante uma live no Facebook.

"O marido e a genitora dela estão aflitos. Ela foi torturada e agredida na frente da própria filha, seu vagabundo! Você agrediu a Carla dentro do estúdio do Dedê. Todos conhecem, em frente ao Adílson Moreno. Dentro do estúdio. E a menina, a Carla, estava com a menina dela, a Clarinha, que me chama de tio, seu pilantra! O que você tem contra as mulheres, cara? Vai te tratar, amigo! Você é um psicopata".

No comunicado, a assessoria ainda anunciou a nova vocalista da banda Cabaré do Brega, a amapaense Jéssica Rodrigues, de 28 anos.

CONFIRA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

Em relação ao vídeo veiculado pelo vocalista aposentado da falida Banda Wlad nas redes sociais, informamos que o Projeto Cabaré do Brega tomará todas as medidas judiciais cabíveis e processará o "contador de histórias infundadas" e agressor de professor (como demonstra o vídeo abaixo) Wladimir Costa pelas acusações infundadas feitas ao grupo Cabaré do Brega. Ele será processado por calúnia, difamação, injúria, constrangimento, dano moral, prejuízo comercial e ameaça. Todos os procedimentos neste sentido estão já estão sendo instaurados.

Aproveitamos a oportunidade para divulgar a nova cantora do Cabaré do Brega. Será a amapaense Jessica Rodrigues, de 28 anos, que irá agregar a sua voz e o seu talento a este projeto de sucesso. A estreia de Jéssica será no próximo sábado, dia 18, em um show no Maranhão e na segunda, 20, ela sobe ao palco no Pará.

Por: Caras.