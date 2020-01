Val Marchiori mostra os filhos durante passeio de lancha no Rio de Janeiro

A socialite Val Marchiori é uma das celebridades que está curtindo e muito as altas temperaturas deste verão no Rio de Janeiro.

Recentemente, a empresária que já participou do reality show Mulher Ricas, exibido pela Band, usou as redes sociais para postar alguns dos momentos vividos em família na região de Angra dos Reis.

Em um barco de luxo, a loira esbanjou boa forma ao posar de biquíni ao lado dos seus dois filhos: Eike e Victor, que apareceram bem sorridentes e juntinhos da mãe famosa.

Muita gente elogiou as curvas de Val Marchiori no Instagram, bem como a beleza dos herdeiros que estão de férias com ela na cidade maravilhosa. "Você está uma sereia e os seus filhos muito charmosos!", comentou uma seguidora. "Puxaram a mãe bonita!", escreveu outra pessoa.

Veja a foto!

Por: Caras.