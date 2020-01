Com as férias de Fátima Bernardes, 'Encontro' despenca em audiência na Globo

Tudo indica que a ausência da apresentadora Fátima Bernardes está prejudicando a audiência do programa matinal Encontro, exibido diariamente pela TV Globo.

Com as férias da âncora oficial, a atração vem sendo comandada por Patrícia Poeta e André Curvello nos últimos tempos. E, de acordo com informações do site Notícias da TV, os indíces conquistados no horário estão cada vez mais baixos.

Na última segunda-feira, 13, o Encontro marcou apenas 6,5 pontos na Grande São Paulo, com 17,8% nos televisores ligados durante a transmissão do matinal.

Apesar de ter conquistado números inferiores aos do Se Joga, a atração de Fátima Bernardes ainda ficou na frente dos principáis concorrentes, SBT e Record, mas com uma vantagem cada dia menor.

Por: Caras.