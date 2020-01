Maraisa exibe boa forma em clique no espelho: ''Pra desespero do seu ex''

Apesar de toda sofrência, Maraisa tem se mostrado uma mulher empoderadíssima ultimamente.

Na noite da última quarta-feira, 15, a musa arrancou suspiros de seus seguidores ao posar para um belo clique no espelho.

''Brota no bailão pro desespero do seu ex...'', escreveu ela na legenda da publicação em que ainda aproveitou para exibir a boa forma que conquistou com a ajuda do plano da coach de emagrecimento Mayra Cardi, que atendeu também sua irmã, Maiara, e uma vasta lista de famosas como Lexa e a dupla Simone e Simaria.

Os fãs da cantora foram à loucura com o registro. ''Linda da cabeça, aos tornozelos'', declarou um seguidor. ''E hoje que ele paga todo o mal que ele te fez!'', escreveu outro, completando a música que originou a legenda da postagem.

Recentemente, a sertaneja visitou um abrigo para crianças carentes em Goiânia.

Maraisa se emocionou ao revelar que teve uma experiência emocionante com os jovens do local, aproveitando para publicar uma foto ao lado da equipe que a auxiliou com os preparativos e que a convidou para ajudar as crianças em situações de vulnerabilidade.

Confira: