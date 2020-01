Para 'não perder a coroa', Burger King oferece trabalho para príncipe Harry

O Burger King bem que se aproveitou da renúncia das obrigações reais do príncipe Harry e de Meghan Markle em uma nova peça publicitária. No Instagram, as filiais da Argentina e dos Estados Unidos convidaram os duques de Sussex para trabalhar na rede de fastfood.

"Queridos duques, se vocês estão procurando um novo trabalho, temos uma nova coroa para vocês", dizia o post. Em um comunicado oficial, a marca "formalizou" a proposta: "Descobrimos que o príncipe e a duquesa decidiram abandonar seus papéis na família real e trabalharão para se tornar financeiramente independentes. Então, temos uma proposta para você: faça como milhares de pessoas e dê seus primeiros passos no mundo do trabalho conosco. Você sabe que a coroa combina com você perfeitamente".

Na última semana, príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estariam renunciado aos deveres reais. A notícia pegou de surpresa a família real britânica, que descobriu a escolha dos duques de Sussex por meio dos telejornais.

