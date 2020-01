Polícia divulga retrato falado de suspeito de matar transexual em pensão

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) confeccionou um retrato falado com características do suspeito de matar a transexual Jurandir Pires da Silva, de 55 anos. O crime ocorreu no último sábado (11), no Centro de Curitiba, dentro da pensão de propriedade da vítima. O retrato falado foi elaborado durante as diligências, de acordo com o que testemunhas oculares relataram em seus depoimentos.

Conforme apurado pela PCPR, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo. No dia dos fatos, o criminoso teria chego no local, solicitado um quarto e na sequência efetuado disparos contra Jurandir.

A PCPR investiga ainda o envolvimento de demais pessoas com o crime, bem como qual seria a sua motivação. Outras testemunhas deverão ser ouvida em continuidade as diligências até a elucidação do crime.