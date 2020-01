Corinthians e Palmeiras estreiam na Florida Cup, nos Estados Unidos

A temporada 2020 começa na noite desta quarta-feira (15) para Corinthians e Palmeiras que estreiam na 6ª edição do torneio amistoso Flórida Cup, na cidade de Orlando (Estados Unidos). O primeiro a entrar em campo será o Timão contra o New York City, às 20h (horário de Brasília). Depois, às 22h, o Palmeiras encara o Altético Nacional, da Colômbia. Os dois jogos serão disputados no Orlando City Stadium, casa da equipe feminina do Orlando Pride onde joga a meia-atacante Marta.

A noite de hoje também será uma boa oportunidade de os torcedores dos times paulistas conferirem os esquemas táticos dos novos treinadores - Tiago Nunes, à frente do Timão e Vanderlei Luxemburgo no comando do Verdão – além dos reforços. No Corinthians, as novidades são o meia-atacante Luan, o atacante Matheus Davó, o lateral Sidcley e o volante colombiano Cantillo.

Já Luxemburgo anunciou que vai inverter posições na equipe do Palmeiras no jogo desta noite: Felipe Melo vai jogar como zagueiro e Matheus Fernandes como volante. O torneio vale como oportunidade para os treinadores avaliarem todo o elenco, já que o regulamento do Florida Cup não limita o número de substituições.

Esta é primeira vez que o Verdão participa do torneio norte-americano. O outro estreante é o New York City. Já o Timão só ficou ausente da competição no ano passado, mas nunca conquistou nenhum título. O colombiano Atlético Nacional foi campeão em 2018.

Competição

O Florida Cup é um torneio de pontos corridos: o time vencedor será o que tiver maior pontuação ao final de quatro jogos. O torneio prevê duas rodadas: a de hoje à noite (15) e a de sábado (18), último dia da competição, quando o Palmeiras enfrentará o New York City, às 16h; e o Corinthians jogara contra o Atlético Nacional, da Colômbia, às 19h30.