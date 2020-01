Bandido desiste de cometer assalto após ser ignorado por funcionários e clientes de supermercado  

Um assaltante desistiu de cometer o crime em um supermercado após ser ignorado pelas vítimas, em São João Batista do Glória, Minas Gerais.

Câmeras de segurança instaladas no estabelecimento registraram o momento que o bandido chega no local, usando capacete, faz menção de estar armado e anuncia o roubo. Nas imagens é possível perceber que os clientes e funcionários do mercado não entendem muito bem e continuam como se nada tivesse acontecido.



Novamente o assaltante anuncia o assalto e é ignorado de novo. Ele desiste e vai embora. A imagem mostra ainda que um dos clientes inclusive continua tomando uma cerveja após ver o bandido sair.

Segundo a polícia, na sequência ele foi até outro supermercado e roubou cerca de R$ 300 do caixa. Segundo testemunhas, o homem fugiu em uma moto com a ajuda de um comparsa.

Assista o vídeo gravado pelas câmeras de segurança do supermercado.