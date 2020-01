Prefeitura de Maringá é condenada a pagar R$ 5 mil a mulher que caiu em calçada

A prefeitura de Maringá foi condenada a pagar R$ 5 mil por danos morais a uma mulher por um tombo em uma calçada. O imóvel é particular, mas o juiz Nicola Frascati Junior, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Maringá, entendeu que o município "falhou culposamente".

Cabe recurso da decisão desta quarta-feira (15). "Tem-se que o Município de Maringá falhou culposamente em seu dever de fiscalização, manutenção e conservação de passeio público, pois a ele compete garantir aos pedestres, calçadas e passeios públicos em condições adequadas de uso", diz trecho do despacho.

O acidente foi em 15 de janeiro de 2015. A vítima - uma cozinheira - caminhava com o marido e o filho pela Avenida Laguna, na Vila Operária, quando caiu em um desnível da calçada. Conforme a decisão, a vítima passou seis dias internada, em razão de uma fratura no cotovelo.

A vítima, segundo o despacho, "não pode mais buscar por um emprego de cozinheira por prazo indeterminado, visto que terá passar por nova cirurgia em decorrência da queda e ainda necessitará fisioterapia por longo prazo para recuperar os movimentos do cotovelo, punho e braço".

Além da indenização por danos morais, o município também foi condenado a pagar R$ 152,83 por prejuízos materiais.

Dalmo Avila Sanga, um dos advogados da cozinheira, diz que o proprietário do imóvel não foi processado porque haveria dificuldade em provar que a culpa dele.

"Não sabíamos se o atual proprietário foi realmente quem construiu a calçada e se obteve aprovação do município ou não. Haveria uma dificuldade na comprovação da culpa do atual proprietário do imóvel, podendo acarretar em riscos de sucumbência para a nossa cliente", explica.

Em nota, a Prefeitura de Maringá informou que ainda não foi notificada da decisão e que depois disso vai decidir se apresenta recurso.





Com informações G1 Paraná.