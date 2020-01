Motociclista morre ao cair de ponte dentro do rio Tietê 

Um motociclista morreu ao cair na tarde desta quarta-feira (15) da Ponte Salim Farah Maluf dentro do rio Tietê, na Zona Leste de São Paulo.

Por conta do acidente, a pista expressa da Marginal Tietê ficou interditada por cerca de uma hora devido ao pouso do helicóptero Águia, que foi acionado para atender a ocorrência. A aeronave pousou no sentido Castelo Branco da Marginal Tietê, bloqueando parcialmente a pista expressa, que já foi liberada.

Inicialmente, a Polícia Militar divulgou que a queda teria relação com acidente de trânsito, mas a assessoria da imprensa da corporação informou posteriormente que, devido à ausência de testemunhas, apenas a perícia pode determinar o motivo da queda.

O motociclista chegou a ser retirado do rio Tietê, mas morreu ao receber os primeiros atendimentos das equipes de resgate.