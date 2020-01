Seis em cada dez aprovados no vestibular UFPR fizeram ensino médio em escola pública

A Universidade Federal do Paraná irá receber, a partir deste ano, 5.180 novos alunos aprovados no Vestibular 2019/2020. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (15), com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca. “Nossos novos alunos irão encontrar uma universidade pujante e vibrante”, disse. Destes números, 59,79% dos veteranos cursaram o ensino médio na escola pública, fato que também foi destacado pelo reitor.

“Apesar da concorrência geral ter sido mais de 50% e as cotas menos de 50, os resultados mostram que, praticamente 60% dos que entram na nossa universidade, são provenientes da escola pública”, afirmou.

A relação dos aprovados está disponível no site do NC–UFPR, no Aplicativo +UFPR, na página da UFPR no Facebook e no mural físico do Campus Cabral (não serão disponibilizados CDs com o resultado). Muitos dos aprovados comemoraram no “Banho de Lama”, evento tradicional de celebração dos resultados.

Nesta edição do processo seletivo, 38.453 candidatos se inscreveram. Para o reitor, trata-se de um momento importante para a sociedade, mas também para a UFPR, que a cada ano se renova. Também participaram da homologação a vice-reitora, Graciela Inês Bolzón de Muniz, o pró-reitor de Graduação, Eduardo Salles de Oliveira Barra, a pró-reitora de Assuntos Estudantis, Maria Rita de Assis Cesar, e o coordenador do Núcleo de Concursos, Altair Pivovar.

O reitor fez questão de valorizar os índices relacionados ao concurso – como a equidade de gêneros e a entrada de acadêmicos de escola pública. Também destacou os nascidos no Paraná, que são maioria (78,08%), com 90,71% residentes no estado e 52,97% em Curitiba. “Uma Universidade paranaense, com equilíbrio de gênero e com a maioria da escola pública”, completou o reitor.

Do total de vestibulandos, 57,16% foram aprovados na concorrência geral e 2.219 candidatos foram aprovados pela política de cotas (Lei 12.711/12 e Lei 13.409/16), sendo a maioria deles (1.848) estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública e 362 pretos, pardos ou indígenas da escola pública. A política de inclusão também abrange candidatos com deficiência – foram nove aprovados.

Candidatos de Engenharia Mecânica, Medicina e Engenharia Química tiveram os cinco melhores desempenhos.

O reitor também telefonou para o candidato aprovado em primeiro lugar no processo seletivo. Luigi Peceguini é o novo calouro de Engenharia Mecânica e ficou entusiasmado com o telefonema. Emocionado, seguiu para o tradicional “Banho de Lama”.

Provas

Dos candidatos que fizeram a primeira fase, 12.464 foram convocados para a segunda etapa do vestibular. As provas da primeira fase foram realizadas no dia 27 de outubro. Já as da segunda fase, com questões discursivas, nos dias 24 de novembro (Prova de Compreensão e Produção de Textos) e 25 de novembro (questões discursivas específicas e provas de habilidades específicas).

Todos os convocados fizeram a Prova de Compreensão e Produção de Textos. Além dela, dependendo do curso, o candidato precisou responder até duas questões discursivas (em disciplinas específicas). Os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Produto e Música, por sua vez, exigiram provas de habilidades específicas.

O registro acadêmico dos classificados na Chamada Geral, tanto para o primeiro como para o segundo semestre, será realizado no período de 25 a 27 de janeiro e de 1º a 3 de fevereiro, em datas específicas para cada campus da UFPR, e obedecerá cronograma divulgado em edital.

