Tecpar certifica empresas comprometidas com biodiversidade

Empresas que buscam identificar e minimizar os impactos de suas atividades sobre o meio ambiente contam com o apoio do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) para desenvolver ações sustentáveis. A divisão Tecpar Certificação é a única organização do país credenciada para oferecer a Certificação Life.

É um processo voluntário que oferece reconhecimento a organizações comprometidas com a conservação da biodiversidade e manutenção dos serviços oferecidos pela natureza.

Esse reconhecimento é feito por avaliações de auditores do Tecpar Certificação. “Essa iniciativa preza pelas melhores práticas internacionais relacionadas à gestão de sistemas de certificação”, explica o diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado.

“Empresas que aderem à Certificação Life aumentam seu valor agregado, uma vez que comunicam ao mercado seu compromisso com a sustentabilidade. Com o apoio do Tecpar, é possível validar as ações tomadas pelas organizações”, destaca Callado.

Cinco empresas brasileiras contam com a Certificação Life, fornecida pelo Tecpar Certificação: O Boticário, Banco ABN-AMRO, Posigraf, Itaipu Binacional e Gaia, Silva, Gaede & Associados – essas duas últimas passaram por auditorias em 2019 para obter o novo processo de certificação, que tem validade de cinco anos.

Certificada desde 2015, a Itaipu considera o reconhecimento um dos mais importantes na área ambiental, por se tratar de uma avaliação bastante técnica. “É um protocolo muito sólido, baseado nas ações e nos resultados efetivos”, comentou Caroline Henn, da Divisão de Reservatório da Itaipu, que participou do processo.

“A metodologia é muito confiável, porque leva em conta não só a área ocupada, mas as contrapartidas oferecidas pela empresa e seus investimentos em preservação da biodiversidade”, completou.

AÇÕES CONCRETAS - O Instituto Life, por meio da Certificação Life, incentiva ações concretas de conservação da biodiversidade, sendo aplicável a empresas de qualquer porte ou setor. A gerente do Tecpar Certificação, Tania Carvalho, explica que a metodologia leva em conta em seu cálculo de impacto aspectos como, por exemplo, geração de resíduos, emissão de gases do efeito estufa, consumo de água, utilização de energia e ocupação da área.

Tânia Carvalho salienta que a certificação tem como hierarquia de gestão de impactos os seguintes passos: evitar, reduzir, mitigar, recuperar e compensar, com base em metodologia baseada nas melhores práticas internacionais relacionadas à gestão de sistemas de certificação.

Todas as ações adotadas pela empresa para redução de impactos ambientais são registradas em um sistema informatizado. Após a implantação de todas as diretrizes estabelecidas para a obtenção da Certificação Life, a equipe técnica do Tecpar Certificação vai à empresa solicitante para realizar a auditoria. Se todos os critérios foram atendidos, a certificação é concedida.