Autoridades do México descobrem vala com 29 corpos em Guadalajara

Funcionários do Ministério Público (MP) do Estado de Jalisco, no México, encontraram um cemitério clandestino com ao menos 29 corpos, na mesma área onde em novembro e dezembro outros 80 cadáveres foram localizados. "Das 29 vítimas, até o momento se tem a identificação parcial de quatro, que eram procuradas pela Procuradoria Especializada em Pessoas Desaparecidas", informou o Ministério Público. A vala foi localizada em uma fazenda no bairro de El Mirador, em Tlajomulco, subúrbio de Guadalajara.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.