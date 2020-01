Após ofender Xuxa Meneghel, Datena cumprirá decisão da justiça; Entenda!

O apresentador Datena, da TV Bandeirantes acabou se envolvendo em uma saia justa.

Ele foi condenado a fazer doações para uma instituição de caridade após ofender Xuxa Meneghel nas redes sociais.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, ele teve que pagar o valor equivalente a R$ 20 mil em cadeiras de rodas.

O processo retrata uma discussão nas redes sociais no ano de 2017, no qual Datena teria chamado a apresentadora de “garota de programa infantil”.

Ainda segundo as informações, o advogado do apresentador disse que a doação de dez cadeiras de rodas em dezembro de 2019, após aceitar a sugestão de pena do juiz no julgamento.

Além disso, o advogado também reafirmou que Datena não quis ofender Xuxa ao fazer sua declaração em um momento em que estava defendendo o filho na discussão.

Por: Caras.