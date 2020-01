Filha de Eliana surge em clique raríssimo e rouba a cena ao lado da mãe

Eliana está curtindo as férias no Japão ao lado da família e aproveitou para compartilhar mais clique do momento fofo ao lado dos filhos nesta terça-feira, 14.

Ela arrancou suspiros dos fãs ao exibir fotos com os filhos se divertindo e usando toucas e roupas típicas do país.

Mas a foto que chamou mesmo atenção foi a da loira, ostentando um look poderoso de inverno, com salto e a filha Manuela, no colo, roubando a cena.

A menina surgiu fofíssima com um gorro do personagem Pikachu enquanto curtia o colo da mamãe coruja no passeio.

Recentemente, a aparesentadora também encantou os fãs ao mostrar um momento romântico com o noivo, Adriano Ricco.

Ao lado da família, a apresentadora atravessou as fronteiras e desembarcou do outro lado do mundo.

A loira compartilhou um clique cheio de romance, ao lado do amado, no Zoológico de Ueno, localizado na capital.

“Sextou com o meu amor. Te amo. Blindados por Deus”, escreveu ela na legenda do clique, onde aparece trocando um beijo com ele.

Por: Caras.