Isis Valverde publica texto após a morte do pai e declara: ''Sua garra me inspira até hoje''

Na noite de terça-feira, 14, Isis Valverde emocionou os seguidores ao publicar uma linda declaração para o pai, Rubens Valverde.

O pai da atriz faleceu no último domingo, 12, vítima de um infarto fulminante durante uma trilha de moto.

A morena falou sobre a importância dele em sua vida e agradeceu pelos ensinamentos. "Desde pequena tive ao meu lado um super- herói e desde que me sei por gente, estes, não morrem. São de aço!!! Ele mesmo me dizia que jamais ficava doente e tinha uma saúde de ferro. Pois é... descobri a pouco, que os super-homens também adormecem para sempre e na maioria das vezes se vão como pássaros deixando um enorme vazio nos que ficam. Minha palavra hoje pra você pai, é ORGULHO", começou escrevendo.

"Orgulho do pai maravilhoso que me ensinou tudo que sei e fez parte do que me trouxe até aqui, orgulho do cidadão e profissional que você foi pra Aiuruoca, do filho atencioso, irmão parceiro e tio acessível. Tenho orgulho de tudo que você construiu, sua garra me inspira até hoje. Mas aí de repente, me levam você. Em uma tarde de domingo, me arrancaram de você violentamente. Ainda me pergunto porque foi desta forma sua partida, repentina e surpreendente. Te amo tanto e só desejava mais um abraço, sei que não será possível e me contento com as inúmeras lembranças maravilhosas com as quais seguirei adiante. TE AMO, MEU AMADO PAI! Deus te receba em seus braços", declarou Isis.

A atriz ainda agradeceu pelo carinho que tem recebido dos fãs. E, no final, publicou um texto de Santo Agostinho sobre a morte, que diz, no início: "A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho."

Por: Caras.